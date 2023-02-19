Hastane enkazından kurtarılan bebeğin ailesi aranıyor



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-HATAY'da depremde yıkılan Antakya Devlet Hastanesi'nin enkazından kurtarılıp, Mersin'e getirilen Serebral Palsi hastası kız bebeğin tedavisi, Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Dr. Aslıhan Zararsız, "Bebeğin kimliğinin ve ailesinin belirlenmesi için araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Deprem nedeniyle çöken Antakya Devlet Hastanesi'nin enkazından 2'nci gün kurtarılan Serebral Palsi hastası kız bebek de ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nde gözlem altına alınan ve yaklaşık 13 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisi özenle yapılıyor. Bebeğin durumu hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Zararsız, solunum sıkıntısı çektiğini söyledi. Henüz bir yakınına ulaşılmayan bebeğe bazı annelerin gönüllü olarak refakat ettiklerini belirten Dr. Zararsız, "Mevcut tedavilerine devam ediliyor. Solunum sıkıntısı sürüyor ancak herhangi bir enkaz bulgusu yok. Mide hortumu mevcut, oksijen desteği alıyor. Kendi evladımız gibi sahip çıkıyoruz. Bazı annelerimiz bebeğimize gönüllü refakatçi olarak eşlik ediyor. Bebeğin kimliğinin ve ailesinin belirlenmesi için araştırmalarımız sürüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-02-19 12:36:55



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