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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur ve Bozyazı'da deniz çekildi

DHA

Anamur ve Bozyazı'da deniz çekildi


Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi.
Mersin'in Akdeniz kıyısındaki Anamur ve Bozyazı ilçesi sahillerinde deniz suyu çekildi. Çekilmeyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Anamur'un Mamure Kalesi çevresinde ise deniz suyunun metrelerce çekildiği gözlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmezken, deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti.
Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Bayır (46), "4-5 gündür gelgitler yaşanıyor. Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı. Taşların üstü bir açılır sonra kapanırdı. Ama bu defa çekilen su geri gelmedi" dedi. 
Ayşe Oğan (60) ise suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2023-02-20 11:03:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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