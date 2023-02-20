Anamur ve Bozyazı'da deniz çekildi



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi.

Mersin'in Akdeniz kıyısındaki Anamur ve Bozyazı ilçesi sahillerinde deniz suyu çekildi. Çekilmeyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Anamur'un Mamure Kalesi çevresinde ise deniz suyunun metrelerce çekildiği gözlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmezken, deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti.

Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Bayır (46), "4-5 gündür gelgitler yaşanıyor. Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı. Taşların üstü bir açılır sonra kapanırdı. Ama bu defa çekilen su geri gelmedi" dedi.

Ayşe Oğan (60) ise suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2023-02-20 11:03:18



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