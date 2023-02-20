Enkazdan çıkan banka kasasını polis eşliğinde teslim ettiler

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta enkazda bulunan banka kasası ile ATM'deki paralar, polis eşliğinde görevlilere teslim edildi.

Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma çalışmalarına katılan Mersin'in Erdemli Belediyesi arama- kurtarma ekipleri, Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'a geçti. Enkazda çalışma yapan ekipler, bir bankaya ait kasayı fark edince güvenlik güçleri ile yetkililere haber verdi. Kasa ile ATM'deki paralar, banka görevlilerine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-02-20 11:06:12



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