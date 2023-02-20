Müzisyenler, kendileri gibi depremden etkilenenlere müzikle moral veriyor



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depreme yakalanan ve evleri yıkılan müzisyenler Salih Özcan (47) ile Muhammet Kuytu (35), geldikleri Mersin'de, kendileri gibi depremzedelere müzikle destek oluyor.

Kahramanmaraş'taki depremde evleri yıkılan müzisyenler Salih Özcan ile Muhammet Kuytu, Mersin'e gelip Akdeniz Belediyesi'nin Özgürlük Mahallesi Kültür Sanat Evi'ne yerleşti. Müzisyenler, depremzedelere müzikle destek oluyor. Sanatla moral bulan depremzedeler, afetin etkilerini de atlatmaya çalışıyor.

'SAHNEDEYKEN DEPREME YAKALANDIK'

Yaşadıklarını anlatan Muhammet Kuytu, "31 Ocak günü İstanbul'dan iş için Kahramanmaraş merkeze geldik. Gelişimizden 6 gün sonra sahnedeyken depreme yakalandık. Çok korktuk. Sahne ayağımızdan altından kayıyordu. Kendimizi dışarı attık. Çok şükür yara almadan çıktık. Kaldığımız ev yıkılınca enstrümanlarımızı alıp Mersin'e geldik. Akdeniz Belediyesi bize kucak açtı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerdi. Biz de burada enstrümanlarımızla, müziğimizle depremzedelere destek olmaya çalışıyoruz. Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın" diye konuştu. Salih Özcan da yaşadıkları zor günleri, müzikle atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

'HAYATA TUTUNMALARINI SAĞLIYORUZ'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise "Maalesef Türkiye dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadı. Belediye olarak ilk başta bu bölgelere yardım gönderdik. Arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Arama kurtarma çalışmaları azalınca depremzedeler en yakın kent olan Mersin'e geliyor. Bütün tesislerimizi, mahalle evlerimizi açtık. Burada barınmalarını sağlıyoruz, 3 öğün yemek veriyoruz, hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Deprem konutları yapılana kadar hepsini ailemizin bir ferdi gibi konuk edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-02-20 11:07:41



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