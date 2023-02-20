Mersin'de 7 bin depremzede öğrenci eğitime başladı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem sonrası aileleriyle birlikte Mersin´e yerleştirilen ailelerin çocukları da bugün dersbaşı yaptı. Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kentte 7 bin depremzede çocuğun okullarda eğitime başladığını belirtti.

Mersin'de eğitim-öğretim yılının 2'nci yarısı için 427 bin 495 öğrenci, bin 386 okulda dersbaşı yaptı. Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, deprem nedeni ile yaklaşık 7 bin öğrencinin de nakil yolu ile kentte geldiğini söyledi. Bu öğrencilerin de Mersinli öğrencilerle birlikte eğitime başladığını belirten Adem Koca şu bilgileri verdi:

"Mersin'de tüm kademelerde resmi ve özel kurumlarımıza afet bölgesinden yaklaşık 7 bin öğrencimiz nakil gelmiştir. Mevcut okullarımızın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplarda ve Kredi Yurtlar Kurumları'nda kalan depremzede öğrencilerimiz için Mersin Üniversitesi'nde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her kademeden sınıflar oluşturduk. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Birimimiz tarafından oluşturulan Mobil Kayıt ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak kaldığı pansiyon ve yurt gibi noktalara ulaşarak hayat boyu öğrenme kurslarımız ve açık öğretim okullarımız için bilgilendirmekte ve kayıt almaktadır. Mersin genelinde afetzede öğrencilerimiz için nakil işlemleri devam etmektedir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-02-20 16:54:37



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