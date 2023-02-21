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Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 213 yaralı (8)

DHA

Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 213 yaralı (8)


BAKAN KİRİŞCİ: HATAY'DA, BARAJ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 
MERSİN'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
MERSİN'DE VATANDAŞLARIN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 depremler Mersin´de de hissedildi. Vatandaşlar deprem anında ev ve işyerlerinden dışarı çıkarken panik anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde markette sandalyede oturan kişilerin, sarsıntı anında kaçtığı yer alıyor.
HATAY'DA VATANDAŞLAR AÇIK ALANLARDA TOPLANIYOR
Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ ilçesinde bazı hasarlı binalar yıkıldı. İlçedeki hasarlı binaların bulunduğu bölgelerden kaçan vatandaşlar araçlarıyla etrafında bina olmayan açık alanlara akın etti. Antakya yolu üzerinde onlarca araç yol kenarında park halinde sabahın olmasını bekliyor. Yol kenarında ailesiyle birlikte bekleyen Fikret Eser, "Biz evdeydik. Evimiz ilk depremde hasar görmedi. Bu akşamki depremde bir anda sarsıntıya yakalandık. Hemen çıktık. Önce deniz yoluna gittik. Bize `AFAD´dan mesaj geldi, 'tsunami varmış´ dediler. Oradan da kaçtık. Sonra polisle gelip böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Şimdi açık bir alana geldik. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Açık alan güvenlidir, gidecek başka yerimiz yok. Ya Hatay dışına çıkacağız ya burada kalacağız" dedi.Semih ERSÖZLER-Soner AYDIN/HATAY-MERSİN-ANKARA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-02-21 00:46:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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