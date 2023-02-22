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Kızkalesi'nde deniz suyu 100 metre çekildi

DHA

Kızkalesi'nde deniz suyu 100 metre çekildi


Ali Rıza EREN-Mithat ÜNAL/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in tatil beldesi Kızkalesi'nde deniz suyu yaklaşık 100 metre çekildi. Geçen hafta Anamur ve Bozyazı'da çekilen deniz suyu ise yükselip tekrar eski seviyesine ulaştı.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi sahilinde deniz suyu çekildi. Bölge halkı deniz suyuyla kaplı olan kayalıkların ortaya çıkmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Suların yaklaşık 30 metre çekildiği Anamur ve Bozyazı sahillerinde ise su tekrar yükseldi. Sahil eski seviyesine gelirken, halkın üzerinde yürüdüğü kayalıklar ve kumsal suyla kaplandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Ali Rıza EREN-Mithat ÜNAL
2023-02-22 12:14:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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