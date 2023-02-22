Nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı: Özel destek/statü sağlanmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı: Özel destek/statü sağlanmalı

DHA

Nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı: Özel destek/statü sağlanmalı


Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK, depremlerin ardından zorunlu göçün 'sosyal afet' haline dönüştüğünü belirterek, "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır" açıklamasında bulundu. 
Mersin'deki kurum ve kuruluş ile STK'ların temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Ticaret Borsası'nda bir araya gelip, ortak metin yayımladı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Mersin'e yaklaşık 400 bin depremzede geldiğinin belirtildiği metinde, "Afet sonrası Mersin'e gelen plansız ancak zorunlu göç dalgasının etkisiyle altyapı, barınma ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda kentin olanaklarının üzerine çıkılmasından dolayı, göç dalgası bir 'sosyal afet' haline dönüşmüştür. Kentimizin içinde bulunduğu mevcut durum değerlendirildiğinde, depremzede vatandaşlarımızın göçüyle ortaya çıkan ihtiyaçların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi ve kentin daha dirençli hale gelmesi için aşağıda yer alan ve kentin kaderini etkileyecek öncelikli taleplerin, ilimizin dinamikleri 47 kurum ve kuruluş olarak çağrı metnimiz ile karşılanması talebinde bulunuyoruz" denildi.
Metnin devamında, talebe ilişkin detaylı açıklamayla "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. 2022 il nüfusu 1 milyon 916 bin olan Mersin ve kentimizde yaşayan ve nüfus sayımına dahil olmayan yabancı uyruklu 400 bin yabancıya ek olarak, yaklaşık 400 bin depremzedeye de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır. Toplanan ve devletimizce verilecek olan deprem yardımlarının etkilenen illere dağıtılmasında, Mersin'in yüzbinlerce depremzedeye ev sahipliği yaptığı göz önüne alınmalıdır" denildi. 
'MERSİN, 3'ÜNCÜ BÖLGEDEN 5'İNCİ BÖLGEYE ALINMALI'
Sağlık ve eğitim dahil birçok ihtiyacın kentte arttığının vurgulandığı metinde, şunlar kaydedildi:
"Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, bu hizmetlerin miktarını ve bunları yerine getirecek personel sayısını hızla artırmalıyız. Depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmelerini teşvik etmek üzere, İŞKUR tarafından sadece depremzedelere yönelik istihdam teşvik programları başlatılmalıdır. Yatırım Teşvik Sistemi'nde 3'üncü bölgede yer alan Mersin'in, mevcut olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, 5'inci bölgeye alınması sağlanmalıdır. Kentimiz için hayata geçirilmesi önem arz eden aşağıdaki projelerin ivedilikle tamamlanmasını talep ediyoruz; içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek Pamukluk Barajı'nın isale hattı ve arıtma tesisleri, Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın hizmete açılması, istihdam sorununu çözecek OSB ve küçük sanayi sitelerinin; altyapılarının tamamlanması ve genişletilmesi için olanaklar sağlanması, konut açığının giderilmesi için toplu konut ve altyapı yatırımlarına destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Mersin'in ekonomik gelişimine önemli katkılar vereceğine inandığımız devam eden ve planlanan projelerin hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bunlar; ilan edilmiş turizm bölgelerinin yatırıma dönüştürülmesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na da alınmış olan Mersin metrosunun hayata geçirilebilmesi için ilgili tüm prosedürlerin tamamlanması, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi, Mersin-Antalya yolunun, Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın, Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yapılması. Önerilerimiz başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere ilgili mercilere iletildi. İvedilikle uygulanmasının bu sürece büyük faydası olduğu kanaatindeyiz." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-02-22 13:58:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KIZKALESİ&#039;NDE DENİZ SUYU 100 METRE ÇEKİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KIZKALESİ'NDE DENİZ SUYU 100 METRE ...
Kızkalesi'nde deniz suyu 100 metre çekildi
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde deniz suyu 100 metre çekildi
Mersin'de çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ...
Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye ...
'Mersin, deprem açısından ciddi riskler barındırıyor'
YEREL HABERLER 'Mersin, deprem açısından ciddi riskler barındırıyor'
Akkuyu Nükleer'den `deprem´ açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer'den `deprem´ açıklaması
Hatay depremi Mersin'deki tekstil firmasının güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hatay depremi Mersin'deki tekstil firmasının güvenlik ...
Olgunlaşma enstitüsünde depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor
YEREL HABERLER Olgunlaşma enstitüsünde depremzedeler için uyku ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE VATANDAŞLARIN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE VATANDAŞLARIN PANİK ANLARI ...
Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 213 yaralı (8)
YEREL HABERLER Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle ...
Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Mersin'de 7 bin depremzede öğrenci eğitime başladı
YEREL HABERLER Mersin'de 7 bin depremzede öğrenci eğitime başladı
Mersin'de yaşayan Rus kadın, Müslüman oldu
YEREL HABERLER Mersin'de yaşayan Rus kadın, Müslüman oldu
(Görüntülü)ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN MİRAÇ&#039;I ETÜT MERKEZİNE DAVET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ...
(Görüntülü) ANAMUR VE BOZYAZI&#039;DA DENİZ ÇEKİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANAMUR VE BOZYAZI'DA DENİZ ÇEKİLDİ
(Görüntülü)MİMARDAN &#039;ARTÇILAR DEVAM EDERKEN BİNA YAPILMAMALI&#039; UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MİMARDAN 'ARTÇILAR DEVAM EDERKEN BİNA ...
Silifke'de misafir edilen öğrenciler okula dönüştürülen Gençlik Kampı'nda dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Silifke'de misafir edilen öğrenciler okula ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN BANKA KASASINI POLİS EŞLİĞİNDE TESLİM ETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN BANKA KASASINI POLİS ...
Mimardan 'Artçılar devam ederken bina yapılmamalı' uyarısı
YEREL HABERLER Mimardan 'Artçılar devam ederken bina yapılmamalı' ...
(Görüntülü) MÜZİSYENLER, KENDİLERİ GİBİ DEPREMDEN ETKİLENENLERE MÜZİKLE MORAL VERİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MÜZİSYENLER, KENDİLERİ GİBİ DEPREMDEN ...
ODTÜ'lü bilim insanlarından İzmit Körfezi için tavsiye kararları
YEREL HABERLER ODTÜ'lü bilim insanlarından İzmit Körfezi için ...
Müzisyenler, kendileri gibi depremden etkilenenlere müzikle moral veriyor
YEREL HABERLER Müzisyenler, kendileri gibi depremden etkilenenlere ...
Enkazdan çıkan banka kasasını polis eşliğinde teslim ettiler
YEREL HABERLER Enkazdan çıkan banka kasasını polis eşliğinde teslim ...
Anamur ve Bozyazı'da deniz çekildi
YEREL HABERLER Anamur ve Bozyazı'da deniz çekildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.