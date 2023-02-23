Kahramanmaraşlı gelin ile Hataylı damadın hüzünlü nikahı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞLI Güliz Soğuksu ile Hataylı Sırrı Emre Bahadırlıoğlu´nun, 6 Şubat´ta deprem nedeniyle kıyılamayan nikahları, bugün yakınlarının yanına yerleştikleri Mersin´in Mezitli ilçesinde kıyıldı. Çift, kayıplarının acısını hafifletmek ve ailelerine moral verebilmek için sade bir törenle dünya evine girdi.

Kahramanmaraşlı Güliz Soğuksu ve Hataylı Sırrı Emre Bahadırlıoğlu çiftinin 6 Şubat için gün aldıkları nikahı, yıkıcı depremler nedeniyle kıyılamadı. Depremde yakınları, evleri ve anıları enkaz altında kalan Soğuksu ve Bahadırlıoğlu, Mersin´in Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi´ndeki akrabalarının yanına yerleşti. Güliz Soğuksu ve Sırrı Emre Bahadıroğlu, kayıplarının acısını hafifletebilmek ve ailelerine moral verebilmek adına Mezitli´de nikah için gün aldı. Site bahçesinde sade bir törenle evlenen çiftin nikahını ise Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Nikahta genç çift ile misafirler gözyaşlarına hakim olamadı. Çiftin deprem bölgesinde olan yakınları ise nikahı canlı bağlantı ile izledi.

Çifte imza attıkları kalemi hediye eden Başkan Tarhan, "Çok acı zamanlardan geçiyoruz. Maalesef pek çoğumuz evlerini, yakınları kaybetti. Hala enkaz altında yakınlarının cenazesini çıkarmayı bekleyenler var. Umarım böyle bir felaket daha yaşanmaz ve genç çiftlerimiz bundan sonra hüznün olmadığı mutlu bir yaşam sürerler. Ülkemizi bu tür felaketlerden koruyacak Atatürkçü, çağdaş, aydınlık yüzlü ve bilime inanan çocuklar yetiştirirler" dedi. Tarhan, ardından nikah cüzdanını çifte teslim etti.

Güliz Soğuksu ve Sırrı Emre Bahadırlıoğlu, nikahın ardından misafirlerine sarılarak tebrikleri kabul etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-02-23 16:30:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.