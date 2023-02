Depremzede çocuklar at bindi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay´dan Mersin'e gelip Akdeniz Belediyesi´ne bağlı kültür ve sanat evlerinde ağırlanan çocuklar at bindi.

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde bini aşkın deprem mağduru aileyi belediyeye ait kültür ve sanat evleri ile tesislerde ağırlayıp, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü´nün organize ettiği etkinlikte depremzede çocuklar, ebeveynleri ile Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi´nde bulunan özel bir at çiftliğine götürüldü. Uzman psikologları Gülnihal Bilim ile Duygu Ateş eşliğinde ve at yetiştiricilerinin kontrolünde depremzede çocuklar, hayatlarında ilk kez at bindi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2023-02-24 11:43:00



