Depremzede çiftler, Mersin'de evlendi



MERSİN, (DHA)HATAY'dan deprem sonrası Mersin'e gelen Seda Randa (25) ve Gökhan Bilgiç (25) çifti ile depremzede Sibel Gemici ve Zeki Köseoğlu çifti, Akdeniz ilçesinde nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketi sonrası Hatay´dan Mersin´e gelen Seda Randa ve Gökhan Bilgiç çifti ile Sibel Gemici ve Zeki Köseoğlu çiftinin nikahlarını kıydı. Depremzede çiftlerin nikahının kıyılması için kendisine haber verildiğinde talebi tereddüt etmeden kabul ettiğini belirten Gültak, "Cumhuriyetimizin genç kalabilmesi ve sürmesi için yeni ailelere, yeni nesillere ihtiyacımız var. O yüzden iki kardeşimizi de kırmadım. Biraz buruğuz, onların da kayıpları, acıları var ama bir şekilde hayatımızı yeniden idame ettirmek zorundayız. Her iki çiftimize de hayatları boyunca mutluluk diliyorum. İnşallah güzel bir aile ve güzel çocukları olur. Ülkemiz ve cumhuriyetimiz bu topraklarda adalet ve barış temin etmeye devam eder" dedi.

Nikahların kıyılmasından sonra Gültak, geleneksel olarak çiftlere takı taktı.

'HÜZÜNLÜYÜZ FAKAT HAYAT DEVAM EDİYOR'

Gökhan Bilgiç ise buruk sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Depremde Defne'de olduklarını anlatan Bilgiç, "Kentimizi terk etmemek için çok direndik ama her yer yıkıldığı için kalmak adına bir neden kalmadı. Mecburen şehrimizi terk ettik. Hem hüzünlü hem mutluyuz. Başka çare kalmadığı için nikahımızı burada kıymak zorunda kalıyoruz. Hüzünlüyüz ama hayat devam ediyor. İnşallah daha güzel olacak" dedi.

Bilgiç, resmi nikahları sırasında yanlarında olamayan aile yakınları ve sevdikleri ile görüntülü görüşme yaptıklarını da söyledi.

Sibel Gemici ve Zeki Köseoğlu çifti de Akdeniz ilçesinde nikah töreniyle dünyaevine girdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz

2023-02-24 16:36:00



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