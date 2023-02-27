Depremzedeler, Mersin´de tarihi mekanları gezdi

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli büyük depremlerin ardından Mersin´in Tarsus ilçesine sığınan afetzedelere moral gezisi düzenlendi. Depremzedeler, otobüslerle ilçenin tarihi yerlerini gezdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere yakın konumdaki Mersin'de afetzedeler, kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Tarsus'a gelen depremzedeler de tesislerde misafir ediliyor. İlçede depremzedelere, çeşitli sosyal etkinliklerle afetin etkileri unutturulmaya çalışılıyor. Kentte 100'e yakın depremzedeye otobüslerle ilçenin tarihi yerleri gezdirildi. Afetzedeler, Danyal Peygamber´in kabri, Ulu Camii, Kırkkaşık Bedesteni ve Kent Müzesi dahil birçok mekanı görme fırsatı buldu.
Depremzedelerden, Hatay´ın Antakya ilçesinden gelen Sibel Hadrun, "İlçeye 2 hafta önce geldik. Tarsus İdman Yurdu tesislerinde kalıyoruz. Destek veren, yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Sibel Hadrun'un eşi Numan Hadrun da yardımcı olan herkese teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-02-27 09:43:56
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