Mersin'de 43,8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, narkotik polisince düzenlenen 2 operasyonda paketler halinde 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Serbest Bölge uygulama noktasında durdurulan TIR'ın şoförünün şüpheli ve tedirgin hareketlerde bulunması üzerine narkotik köpeği `Brego´ ile arama yapıldı. Aramada 12 paket halinde 8 kilo 164 gram metamfetamin ele geçirildi, M.Y. ise gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekiplerince Mezitli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği `Anka´ ile yapılan aramada; bagajdaki 2 çanta içinde, 65 paket halinde 35 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ç. ve Ö.S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-02-27 10:57:48
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