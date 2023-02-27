Mersin'de 43,8 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, narkotik polisince düzenlenen 2 operasyonda paketler halinde 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Serbest Bölge uygulama noktasında durdurulan TIR'ın şoförünün şüpheli ve tedirgin hareketlerde bulunması üzerine narkotik köpeği `Brego´ ile arama yapıldı. Aramada 12 paket halinde 8 kilo 164 gram metamfetamin ele geçirildi, M.Y. ise gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerince Mezitli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği `Anka´ ile yapılan aramada; bagajdaki 2 çanta içinde, 65 paket halinde 35 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ç. ve Ö.S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-02-27 10:57:48



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