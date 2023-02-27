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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry: Türkiye, kısa sürede bunların üstesinden gelecek

DHA

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry: Türkiye, kısa sürede bunların üstesinden gelecek


Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Mısır'dan Türkiye'ye ticaret gemisi ile 525 tonluk yeni yardım malzemesi getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, açıklamalarda bulundu. Shoukry, "Mısır olarak yine aynı şekilde Süveyş Kanalı'ndan Türkiye'ye gelecek olan yardım malzemeleri taşıyan gemilere öncelik tanıdık. İnanıyoruz ki Türkiye, en kısa sürede bunların üstesinden gelecektir" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerin ardından Mısır'dan Türkiye'ye toplam 1200 tondan fazla yardım malzemesi gönderildi. Yardımlar kapsamında bu sabah Mersin Limanı'na demirlenen 'Al Hurreya' ticaret gemisi ile de 525 tonluk yeni yardım malzemesi getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, yardım malzemesi taşınan geminin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda açıklamalarda bulundu.
Depremden bu yana Mısır ve halkının verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Daha deprem olur olmaz kısa bir süre içerisinde Mısır'dan buraya deprem bölgesine yardımlar gelmeye başladı. Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda belli olur. Mısır halkı ve Mısır devleti, Türkiye'nin ve Türk halkının dostu ve kardeşi olduğunu bu zor zamanda gösterdi. Mısırla ilişkilerimizde yeni sayfalar açıyoruz. Doha'da Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin görüşmesi son derece verimliydi. Havaalanında yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi daha geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi, görüşmeleri gerçekleştirebileceğimizi görüştük. Mısır, Akdeniz için Arap dünyası için önemli bir ülkedir. Mısır'ın güçlü olması, hepimizin yararınadır. Ben inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN SOMUT ADIMLARI GÖRÜŞECEĞİZ'
Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için somut adımlar atacaklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik iş birliğimiz, siyasi iş birliğimiz iyi olmadığı günlerde de devam etti. Çok sayıda Türk yatırımcı, Mısır'da çok önemli projeler gerçekleştirdi, yatırımlar yapıyorlar, ihracat yapıyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte farklı alanlarda ilişkilerimizi ve iş birliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız lazım. Cumhurbaşkanlarımız, önce dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin daha sonra biz bir araya geliriz, diye mutabık kaldılar. Biz bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte de ikimizin karşılıklı ziyaretleri ve buluşmalarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda yardımcılarımız daha önce 2 defa bir araya gelmişti. Tekrar bir araya gelmelerinde fayda var. Sadece fotoğraf vermek için bir araya gelmenin bir anlamı yok, bu yetmez. İlişkilerimizi geliştirmek için hangi somut adımları atacağız, bunları görüşeceğiz. Bizim görüşmelerimizden sonra cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye'de ya da Mısır'da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirebilirler. Bunun planlamasını yapma görevi de zaten bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, deprem bölgesinin yeniden inşası için Türk firmalarının, Mısır firmalarıyla iş birliğinin fayda sağlayacağını belirtti.
SHOUKRY: ELİMİZDEN GELEN YARDIMLARI DEVAM ETTİRECEĞİZ
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, ülkesinin her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacağını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inandığını belirtti. Shoukry, "Bu bir dayanışma mesajıdır. Aynı zamanda dost Türk halkına buradan bir kez daha taziyelerimizi sunmak istiyorum. Bizler Mısır hükümeti olarak aynı zamanda Mısır halkı olarak gönülden inanıyoruz ki Türkiye, en kısa sürede bunların üstesinden gelecektir. Tabi ki büyük bir felaket yaşandı. Bu felaket nedeniyle hepimiz üzüntü duyduk ve elimizden gelen ne varsa çabalar harcayarak burada sizlere destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde bu zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için Mısır olarak elimizden gelen bütün yardımları devam ettireceğiz. Tabi burada önemli olan yaralılar var. Bu yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu felaketin bir an önce sona ermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mısır olarak yine aynı şekilde Süveyş Kanalı'ndan Türkiye'ye gelecek olan yardım malzemeleri taşıyan gemilere öncelik tanıdık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-02-27 17:12:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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