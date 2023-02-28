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Otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

DHA

Otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü


Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Mut ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü Hasan Kökçe (54) hayatını kaybetti.
Kaza, Kösereli Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf T. idaresindeki 33 APS 60 plakalı otomobil ile Hasan Kökçe yönetimindeki 33 UK 54 plakalı traktör çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kökçe hastanede hayatını kaybetti, Yusuf T.'nin ise tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2023-02-28 08:16:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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