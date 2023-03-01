Mersin'de kimyasal atık bırakılan dere, kırmızı akmaya başladı

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dereye bırakılan kimyasal atık nedeniyle suyun rengi, kırmızıya döndü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alıp, inceleme başlattı.
Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak ile Tozkoparan mahalleleri arasından geçen dereye yoğun kimyasal atık bırakıldı. Dereye dökülen atık nedeniyle suyun rengi, kırmızıya döndü. Renk değişimini fark edenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numune alarak inceleme başlattı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-03-01 11:27:37
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