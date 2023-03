Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkı'nda dev piton, boa ve anakonda cinsi yılların bakıcılığını Mustafa Karagündüz (48) ile Harun Can (43) yapıyor. Bakıcılar, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla zaman geçiriyor. Toplam 12 devasa yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikiliyi misafirler de ilgiyle takip ediyor.

Çukurova bölgesinin en büyük doğal hayvanat bahçesi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tarsus ilçesindeki Tarsus Doğa Parkı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Berdan Barajı bölgesinde yer alan Tarsus Doğa Parkı´na kent genelinden olduğu gibi, diğer illerden de binlerce ziyaretçi akın ediyor. İçerisinde kaplandan aslana, lemurdan sırtlana, timsahtan vaşağa, kirpiden kuş türlerine kadar, anavatanları farklı coğrafyalar olan hayvanları barındıran Tarsus Doğa Parkı, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği çekim merkezi haline geldi.

YILAN BAKICILARI

Doğa parkında çalışan Mustafa Karagündüz ve Harun Can, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla çok yakından ilgileniyor.Toplam 12 büyük yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikilinin, hiç kimsenin cesaret edemediği yılanlarla sarmaş dolaş olması misafirler tarafından da ilgiyle izleniyor.

'24 YILDIR BESLİYORUM'

Doğa Parkı'nda 24 yıldır bakıcılık yapan Mustafa Karagündüz, "Hiçbir zaman hayvanlardan korkmadım. Sadece ayıdan çekiniyorum. Çünkü besleme yaparken bana saldırmıştı. Şu an o korkuyu da atlattım. Meslek hayatımda aslan, piton, timsah, sırtlan, kaplan gibi yabani hayvanları besler ve bakımını yaparım. Onlar sanki benim evladım gibi" dedi.

9 yıldır timsah besleyen ve bakıcılığını yapan Harun Can ise, "Her gün besleme yaptığım timsahların en küçüğü 2 yaşında, en büyükleri ise sizlerin belgesellerde izlediğiniz büyük timsahlar. Alıştık artık korkmuyoruz" diye konuştu.

2 bin 450 HAYVAN MEVCUT

Doğa parkı müdürü Nilay Serpin ise, şunları söyledi:

"Burası Çukurova bölgesinin en büyük doğal hayvanat bahçesi. 2 bin 450 adet hayvana sahip. Sadece buradaki hayvanlara hizmet vermiyoruz, avcıların yaraladığı kazada yaralanan hayvanları tedavi ediyoruz. Deprem bölgesinden gelen ve ücretsiz olarak misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı ve hatta çocukları burada gezdirip onların o psikolojiden uzaklaşmasını sağlıyoruz." (DHA)

