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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsun ilçesinde deprem bölgesi Hatay'dan yüklenilen ev eşyalarının taşındığı TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'dan yüklenilen ev eşyalarını taşıyan TIR, Mersin'den Ankara'ya doğru yola çıktı. S.B. idaresindeki TIR, Tarsus ilçesi Karakütük mevkisinde lastiklerinden alev aldı. Sürücü, durumu fark edip, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler, TIR'ın dorsesine sıçradı. İhbar sonrası gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. TIR, kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-05 10:52:25



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