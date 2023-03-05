Bahçeye gitmek için evden çıktı, 2 gündür haber yok

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde 2 gün önce evden bahçeye gitmek için çıkan Yaşar Serbes (55), geri dönmedi. Jandarma ekipleri Serbes'i bulmak için çalışma başlattı.

Tarsus ilçesi Akgedik Mahallesi´nde 3 Mart'ta sabah saatlerinde evden bahçeye gitmek için çıkan Yaşar Serbes'ten bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen Serbes'in ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Serbes'i bulmak için arama çalışması başlatıldı. Serbes´in oğlu Tugay Serbes, babasını görenlerin jandarma ekiplerine bildirmesini istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-05 10:53:54



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