Mersin'de müstehcen çocuk videosu indiren 2 kişiye gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, internetten müstehcen çocuk videosu indirdiği belirlenen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internetten müstehcen çocuk videosu indirdiği belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla başsavcılık koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait evde arama yapan jandarma suçta kullanılan müstehcen çocuk videosu indirildiği tespit edilen 6 adet hard disk, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı ile 2 adet cep telefonuna el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 1´i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2023-03-06 10:38:49



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