ÇBK Mersin Yenişehir- Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-58

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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ziya Özorhon, İbrahim Altıntaş, Ali Osman Kanık

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 9, Gray 17, Holingsvorth 8, Hayes 15, Crvendakic 9, Gamze Takmaz 2, Özge Özışık 3, Sinem Ataş 8, Esra Ural Topuz 4

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Nacickaite 12, Pelin Derya Bilgiç 4, Işıl Alben 1, McCovan 19, Stevens 17, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez1. Periyot: 24-16Devre: 47-323. Periyot: 63-46ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'inci haftasında ÇBK Mersin Yenişehir ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir 75-58'lik skorla galip ayrıldı. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-03-07 01:58:18



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