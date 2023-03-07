ÇBK Mersin Yenişehir- Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-58

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇBK Mersin Yenişehir- Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-58

DHA

ÇBK Mersin Yenişehir- Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-58


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ziya Özorhon, İbrahim Altıntaş, Ali Osman Kanık
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 9, Gray 17, Holingsvorth 8, Hayes 15, Crvendakic 9, Gamze Takmaz 2, Özge Özışık 3, Sinem Ataş 8, Esra Ural Topuz 4
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Nacickaite 12, Pelin Derya Bilgiç 4, Işıl Alben 1, McCovan 19, Stevens 17, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez1. Periyot: 24-16Devre: 47-323. Periyot: 63-46ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'inci haftasında ÇBK Mersin Yenişehir ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir 75-58'lik skorla galip ayrıldı. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-03-07 01:58:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Şehir Hastanesi'nde hava, kara ve denizden transfer edilen depremzedeler tedavi edildi
YEREL HABERLER Mersin Şehir Hastanesi'nde hava, kara ve denizden ...
Uzayda yaşamın ipuçları derin denizlerde aranacak
YEREL HABERLER Uzayda yaşamın ipuçları derin denizlerde aranacak
Mersin'de müstehcen çocuk videosu indiren 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de müstehcen çocuk videosu indiren 2 kişiye ...
Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video ...
'Gizemli ev' satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER 'Gizemli ev' satışa çıkarıldı
Mersin'de depremzede çocuklara "Umudun Rengi Mavi Projesi"yle moral desteği
YEREL HABERLER Mersin'de depremzede çocuklara "Umudun Rengi Mavi ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tarih yazmayı hedefliyor
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tarih ...
Bahçeye gitmek için evden çıktı, 2 gündür haber yok
YEREL HABERLER Bahçeye gitmek için evden çıktı, 2 gündür haber yok
Deprem bölgesinden ev eşyası taşınan TIR yandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden ev eşyası taşınan TIR yandı
Anamur Belediyesi depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Anamur Belediyesi depremzede çocuklar için etkinlik ...
Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları
YEREL HABERLER Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları
Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır yandı
YEREL HABERLER Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.