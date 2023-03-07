Otobüs şoförü Havva, kalp spazmı geçiren yolcuyu sağlık ekiplerine ulaştırdı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de belediye otobüsünde kalp spazmı geçiren Mahmut Akdemir, aracın şoförü Havva İpekli´nin yardımıyla hayata tutundu. İpekli´nin kısa sürede sağlık ekiplerine ulaşıp, ilk müdahalesinin yapılmasını sağladığı Akdemir, hastaneye kaldırıldı.

Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde oturan Mahmut ve Emine Akdemir çifti, yakınlarının yanına gitmek için belediye otobüsüne bindi. Otobüs Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ilerlerken, Mahmut Akdemir bir anda fenalaştı. Durumu fark eden eşi Emine Akdemir, hemen otobüs şoförü Havva İpekli´ye seslenerek, aracı durdurmasını ve sağlık ekiplerine haber vermesini istedi. Aracı durduran Havva İpekli, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. En yakın ambulansın Altaylılar Mahallesi´nde bulunduğu bilgisini alan Havva İpekli, hastayı bir an önce sağlık ekipleriyle buluşturabilmek için yeniden hareket etti.

İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE SAĞLIK PERSONELİ YAPTI

Şoför İpekli, tesadüfen bulvardan geçen karşı yönden gelen hasta nakil ambulansını fark edip, korna çalıp yardım istedi. Duran ambulanstaki ekip, Mahmut Akdemir´e ilk müdahaleyi yaptı. Akdemir, kısa süre sonra olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp spazmı geçirdiği anlaşılan Mahmut Akdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

EVİNDE ZİYARET ETTİ

Olay sırasında kendinden geçtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Mahmut Akdemir, "Havva Hanım´a teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Emine Akdemir ise olay anında çok korktuğunu belirterek, "Gidiyorduk, beyim hastalandı birden. `Boynum ağrıyor´ dedi. Korkuttu bizi. Ondan sonra da midesi bulandı. Çok kötü oldu. Boynu düştü. Sağ olsun şoförümüz 112´iyi aradı. `Hastaneye kavuştururum ben, hiç korkmayın´ dedi. Otobüste de iki kişiydik, hiç kimse yoktu. Sağ olsun çok ilgilendi" diye konuştu.

Havva İpekli de evinde ziyaret ettiği Mahmut Akdemir´i sağlıklı görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-07 11:37:59



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