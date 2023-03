Kadın şoförler, Dünya Kadınlar Günü'nde direksiyon salladı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, minibüs şoförlüğü yapan Ümran Göktaş (33) ve Suzan Gür (36), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de direksiyon başında geçirdi. Göktaş ve Gür, kadınların her işi yapabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Mersin SS 36 Nolu Akbelen Çavak Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nde minibüs şoförlüğü yapan Ümran Göktaş ve Suzan Gür, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de direksiyon başında geçiriyor. Minibüse binen yolcular, Göktaş ve Gül'ü direksiyon başında gördüklerinde, önce şaşırıp, sonra güler yüzlü çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtiyor. Mersin'in ilk kadın minibüs şoförlerinden olan Göktaş ve Gül, tüm kadınlara çalışma hayatına katılma çağrısında bulundu.

Kentte 8 aydır şoförlük yapan 2 çocuk annesi Ümran Göktaş, "İş arıyordum, burada çalışan bir arkadaşım ne iş yapabileceğimi sordu. Ben de helal ekmek kazanmak için her işi yapabileceğimi söyledim. 'Ehliyetin var mı?' diye sordu, 'var' dedim. 'Minibüs şoförü olur musun' dedi. Benim de şoförlüğe ilgim olduğu için kabul ettim. Durağa davet etti, başkanımızla tanıştım. Hikayem bu şekilde başladı. İlk başlarda duraktaki arkadaşlar biraz çekindi ama zamanla onlar da alıştı. İlk yola çıktığımızla çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Bilmediğim bir işe giriştim. Can taşıyoruz sonuçta biraz tedirgin oluyorsunuz ama yapa yapa alıştım" dedi.

'KADIN YOLCULAR KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'

Minibüsüne binen yolculardan olumlu tepkiler aldığını belirten Göktaş, "Özellikle kadın yolcular akşam iş çıkışı yalnız kaldıklarında kendilerini güvende hissettiklerini söylüyor. İlk defa görenler çok şaşırıyor. Ayaklarımızın üzerinde durabilmek, helal ekmek kazanmak çok güzel bir duygu. Ben kadınların her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İnşallah tüm kadınlara öncülük ederiz, cesaret alırlar" diye konuştu.

'HEDİYE OLARAK ÇİÇEK VERİP, NAZAR BONCUĞU TAKIYORLAR'

Suzan Gür ise işe başlama sürecini anlatarak, "Araba sürmeye hevesim vardı. Bu işe de eşimin sayesinde başladım. En büyük destekçim o oldu. 6 ay önce durağa geldim, minibüs sürmek istediğimi söyledim. Sağ olsun onlar da hayır demediler. Direksiyonda görenler önce şaşırıyor, sonrasında hayran kalıyor. Kadın minibüs şoförü sayısının arttırılmasını istiyorlar. Bizi örnek olarak gösteriyorlar. Hediye olarak çiçek veriyorlar, nazar boncuğu takıyorlar. Sırf benim aracıma binmek için bekleyenler, sefer saatlerimi soranlar oluyor. Para kazanmak çok güzel bir duygu. Kendime güvenimin arttığını hissediyorum. Kadınların her işi yapabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

'TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYUYORLAR'

Kooperatif başkanı Mehmet Kartal, "Arkadaşlar bize iş başvurusunda bulundu. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık, işin zorluklarını anlattık. 'Biz bu işi yaparız' dediler. İşe başladılar, hem yolcularımız memnun hem de biz çok memnunuz. Trafik kurallarına harfiyen uyuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

