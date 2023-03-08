Mersin'de orman yangını (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, okaliptusların bulunduğu ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karabucak ormanı mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler sevk edildi. Okaliptusların bulunduğu orman alanında, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için müdahale ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-08 17:00:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.