Mersin'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Yunus Emre Mahallesi Karabucak ormanında öğle saatlerinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye araçların müdahalesiyle kontrol altına alındı. 20 dönümlük alanın zarar gördüğü bölgeye gelen vatandaşlar da hayvanları alevlerden kurtarmak için mücadele verirken, çok sayıda kişi de kovalarla su taşıdı. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-08 18:50:42



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