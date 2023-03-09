MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bir sitedeki daireden 3 traktör çöp çıktı.
İlçenin Davultepe mevkisindeki bir siteden kötü kokular gelmesi üzerine komşular şikayette bulundu. Koku gelen daireye polis ve zabıta desteğiyle giren ekipler, büyük miktarda çöple karşılaştı. Temizlik ekipleri dairedeki çöpleri dışarı çıkararak traktöre yükledi. 3 traktör çöp, katı atık depolama sahasına götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2023-03-09 17:23:29
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.