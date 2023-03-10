Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli için gözaltı kararı verilip, belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kırsal alanda terör örgütü adına faaliyet gösterip ardından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 2 şüpheli ile PKK propagandası yaptığı tespit edilen sosyal medya hesabı sahibi 9 kişi belirlendi. Ekipler, şafak vakti, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden birçoğu, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalar ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2023-03-10 09:27:14



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