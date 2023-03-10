İhracatının açılması, domates üreticisini sevindirdi



Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)TÜRKİYE'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, ihracatının yeniden açılmasıyla kilosu 15 TL'den satılan domates, üreticinin yüzünü güldürdü.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile Ziraat Odası Meclis Başkanı Mehmet Kaya, domates hasadı yapılan seralarda incelemelerde bulundu. Erdemli'de 15 bin dönüm alanda 160 bin ton domates üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Rasim Şahin, domateslerin özellikle Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Erdemli'nin yaş sebze ve meyve üretiminin önemli merkezlerinden olduğunu kaydeden Şahin, "Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'mız tarafından domates ihracatının açılması ile domates fiyatlarımızda yükselme oldu. Şu anda kilosu 15 TL'den alıcı buluyor. İlçemizde yetiştirilen domateslerimiz özellikle Avrupa ve Balkan ülkelerine ihracat yapılıyor. Seralarımızda yetiştirilen kaliteli domateslerimizin para etmesi ve çiftçimizin emeğinin karşılığını alması, hem bizleri hem de üreticilerimizi mutlu ediyor. İhracatın açılmasında emeği olan bütün yetkililerimize teşekkür ederiz. İnşallah fiyatlarımız bu şekilde gider ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır" dedi.

Mehmet Kaya ise "Erdemli'de çiftçilerimizin en büyük geçim kaynaklarından olan domates yetiştiriciliği her geçen yıl gelişiyor. Çiftçilerimizin kazanmasıyla hem ülke ekonomisine hem de ilçemiz ekonomisine katkıları olmaktadır" diye konuştu.

İlçenin Koyuncu Mahallesi'nde 6 dönüm serada domates üreten Mustafa Şimşek, fiyatından memnun olduğunu ve ihracatının açılmasının doping etkisi oluşturduğunu belirterek, "Burada daha önce muz yetiştiriciliği yapıyordum. 2 yıl önce muz serasını söktüm ve yerine domates diktim. Şu anda domates üretimi yapıyorum. İhracatın açılması ile şu anda domatesin kilosunu 15 TL'den satıyoruz. Fiyatlardan çok memnunuz. Hiç olmazsa üreticilerimiz emeğinin karşılığını alıyor. Bizim isteğimiz, domates ihracatının durdurulmamasıdır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-03-10 10:23:54



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