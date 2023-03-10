Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı (2)

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10 KİŞİ YAKALANDI

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, adreslerde arama yapılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2023-03-10 10:40:16



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