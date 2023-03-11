Tarsus İdman Yurdu - Somaspor: 0-4 

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA)
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Ali Vardar, Volkan Esen
TARSUS İDMAN YURDU: Mert Salık Furkan, Tugay, Kayra, Mohammad, Arda (Dk. 37 Kerem)(Dk.72 Levent), Yusuf Atım (Dk.85 Sarp), Ege (Dk.70 Anıl), Mert Temizkan, Zafer, Yunus.
SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Eray (Dk.69 Erdem), Oğuzhan (Dk.82 Osman), Mücahit (Dk. 69 Şener), Yusuf Türk (Dk. 77 Ahmet), Emirhan, Yusuf Tursun, Mustafa, Emre Can Atila, Emre Can Bulut (Dk.77 Yusuf Ensar)
GOLLER: Dk. 13 Mücahit, Dk. 26 Yusuf Türk, Dk. 75 Mustafa, Dk. 85 Ahmet (Somaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Somaspor´a 4-0 yenildi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-03-11 16:21:09
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