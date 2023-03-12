Depremde 6 yakınını kaybedip, işten atılan belediye işçisine 'sahte rapor' suçlaması



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi´nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü (43), Kahramanmaraş depreminde 6 yakınını kaybetti. 10 günlük rapor alarak memleketine giden ve yakınlarını defnettikten sonra iş yerine dönüp, taziye telefonlarına cevap veren Kömürcü, `Cep telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek´ gerekçesiyle işten çıkartıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bana gelen ilk bilgilerde sahte rapordan bahsediliyor. Haksızlığa uğradıysa uğratanı cezalandırırız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 yakınını kaybetti. Deprem dolayısıyla 10 günlük rapor alarak memleketine giden Kömürcü, aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin'e döndü. İş yerinde taziye telefonlarına cevap veren Kömürcü, `Cep telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek´ gerekçesiyle işten çıkarıldığını 3 Mart´ta cep telefonuna gönderilen kısa mesajla öğrendi. Olayın yaşandığı güne kadar hakkında herhangi bir işlem ya da tutanak olmadığını söyleyen Kömürcü, deprem felaketinin etkisini atamadan ikinci defa mağduriyet yaşadını belirtti.

`YAKINLARINI DEFNEDİP İŞİME GERİ DÖNDÜM´

Yaşadıklarını anlatan Kömürcü, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yakınlarımızın göçük altında kaldığını öğrendik. Amirlerimin bilgisi dahilinde aynı gün 10 gün rapor alarak eşimle birlikte deprem bölgesine gittik. Enkaz altında kalan akrabalarımızı çıkardık. Gerekli defin ve resmi işlemleri yaptıktan sonra Mersin´e, işimin başına döndüm. Olay günü taziye telefonu görüşmesi esnasında belediyemiz yöneticilerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Özel Kalem Müdürü D.U. yanımdan geçerek ilerlemekteyken ben de saygı gereği telefon görüşmeme ara verip, baş selamı ile selamladım. Dışarıda bekleyen güvenlik arkadaşıma el işareti ile çıkış olduğunu belirttim. D.U. dışarı çıkmışken tekrar dönüp içeri geldi ve bana bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadım, bağırmaya başladı. Hala telefonla konuştuğumu söyledi. Ben de telefonla konuşmadığımı, durumumu, yaşadıklarımı anlatmaya çalıştığım esnada anlamsız bir şekilde tepki vererek tekrar dışarı çıktı. Sonrasında sekreteri ile eski şoförü yanıma gelerek azarlamaya başladı. Yaşadıklarımın etkisi ile aramızda tartışma yaşandı ve gittiler" dedi.

Olayın ardından hakkında tutanak tutulan Kömürcü, "Yakınlarımın acısını yaşarken bir de böyle bir şey yaşamak beni psikolojik olarak çok fazla yıprattı. Yapmadığım bir şey yüzünden işime son verildi. Bugüne kadar hakkımda herhangi olumsuz bir şey yaşanmadı. Kimseye saygısızlık yapmadım. Bir mesajla işten çıkartıldım. Konunun gündeme geldiği belediye meclisinde Vahap Seçer başkanın, "Olayı dramatize etmeyin´ demesi, bir idari işleyişi, deprem dolayısıyla istismar edilmesini üzüntüyle dinledim" diye konuştu.

KONU BELEDİYE MECLİSİNDE GÜNDEME GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konunun gündeme geldiği Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şunları söyledi:

"Bu kurumda 11 bin insan çalışıyor. Burası hukuk devleti. Yargı orada, belediye burada. 11 bin çalışan haksızlığa uğradığında yargı orada. Gidecek, hakkını arayacak. Bana gelen ilk bilgiler sahte rapordan bahsediliyor. Haksızlığa uğradıysa uğratanı cezalandırırız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-03-12 10:48:12



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