Su dolu balonla Hatice´yi gözünden yaralayan sanıklar tahliye edildi



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ı (20) motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan Ahmet Kökcü (27) ve Bilal Kırıcı (27), tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 18 Kasım'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında arkadaşları Serap Y. ve Medine B. ile dışarı çıktı. Bu sırada motosikletle geçen Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı, kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı. Balon, Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanıklar Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında Hatice Aslan'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, Serap Y. ve Medine B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, pişman olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, sanıklar Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı'nın tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Mahkeme ayrıca Aslan'ın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verip duruşmayı erteledi. Mağdur avukatları sanıkların tutukluluk haline itiraz etti. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-03-13 13:16:57



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