Tarsus'ta motosiklet hırsızlığı kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişinin site bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki Eczacılar Sitesi'nde meydana geldi. Motosikletin sabah kalktığında yerinde olmadığını gören İbrahim Pekören, güvenlik kamerasını incelediğinde çalındığını fark etti. Pekören'in şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sitenin bahçesine giren şüphelinin, motosikleti sürükleyerek götürdüğü görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-15 14:34:58



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