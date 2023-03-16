Mersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

DHA

Mersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir eve yapılan baskında 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde, eğitimli köpek `Miror´ ile yapılan aramada, 41 paket halinde toplam 7 kilo 950 gram takoz esrar ele geçirildi. Şüpheliler M.A.A. ve S.H. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2023-03-16 10:31:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Tarsus'ta motosiklet hırsızlığı kamerada
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges: 84-56
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges: ...
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan 14 Mart Tıp ...
Erdemli Belediye Başkanı Tollu, işçilerle depremzedeler için yemek hazırladı
YEREL HABERLER Erdemli Belediye Başkanı Tollu, işçilerle ...
Mersin'de 21 kilo 610 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 21 kilo 610 gram esrar ele geçirildi
Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.