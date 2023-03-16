Mersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir eve yapılan baskında 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde, eğitimli köpek `Miror´ ile yapılan aramada, 41 paket halinde toplam 7 kilo 950 gram takoz esrar ele geçirildi. Şüpheliler M.A.A. ve S.H. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-03-16 10:31:35



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