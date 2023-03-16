Mikail BIYIKLI-Serkan KÖYMEN/ İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 1978 yılında bombalı saldırıda hayatını kaybeden 7 öğrenci ve 1988 yılında yaşanılan Halepçe katliamında ölenler Beyazıt'ta anıldı.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 16 Mart 1978 yılında bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 öğrenci ve 1988 yılında Halepçe'de ölenlerin anma etkinliği düzenlendi. Beyazıt Meydanı'ndaki anmaya, 78'liler girişimi ile bir grup öğrenci katıldı. Polis ekipler anma öncesi meydanda ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından 78'liler Girişimi İsmail Ağan basın açıklaması yaptı. İsmail Ağan, katliamları kınadıklarını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik konuşmaların ardından grupların dağılmasıyla sona erdi.
Görüntü Dökümü
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-Anma törenine katılanlardan detay
-Güvenlik önlemlerinden detay
-Basın açıklamasından detay
-78'liler Girişimi adına açıklama yapan İsmail Ağan
-Basın açıklamasından genel detaylar
DHA-Gündem Türkiye-Mersin
2023-03-16 16:20:08
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