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Deprem yardımlarını çalan 6 şüpheli yakalandı

DHA

Deprem yardımlarını çalan 6 şüpheli yakalandı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken gıda ürünlerini çaldığı tespit edilen 6 şüpheli Mersin'de yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.B., Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere TIR'a yüklenip AFAD' a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin gönderilen adrese gitmediğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakası tespit edilen TIR'ın güzergahındaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, malzemelerin Mardin ve Batman'da bulunan 4 farklı depoya aktarıldığını tespit etti. Malzemeleri çaldıkları tespit edilen G.I., D.Ö., F.E.. O.İ. B.Ç. ve S.D. yakalandı. Depolardaki malzemeler H.B.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.İ., B.Ç. ve S.D. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. G.I ve D.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-03-17 10:39:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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