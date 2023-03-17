Depremde hasar gören minarenin yıkımı gerçekleştirildi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Mersin´in Tarsus ilçesinde hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.
Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı yanında bulunan Lokman Hekim Camii'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Minarenin tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü yıkım kararı alındı. Bugün bölgeye gelen yıkım ekibi, çevre güvenliği alındıktan sonra bağlanan halatla minarenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-03-17 12:46:48
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