Silifke'de dolu yağışı etkili oldu

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'sarı uyarı' verilen Mersin'in bazı bölgelerinde yağış etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, Silifke ilçesinde dolu yağdı. Doluya dışarıda yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttü. Dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-03-17 14:06:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.