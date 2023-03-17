Silifke'de dolu yağışı etkili oldu

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'sarı uyarı' verilen Mersin'in bazı bölgelerinde yağış etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, Silifke ilçesinde dolu yağdı. Doluya dışarıda yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttü. Dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2023-03-17 14:06:45



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