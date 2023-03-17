Yolcu olarak bindiği minibüste şoförün 10 bin TL'sini çaldı

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Tarsus ilçesinde, Aydın T.'nin, kullandığı toplu taşıma aracıyla kent merkezindeki hizmeti sırasında, kimliği bilinmeyen kişi, yolcu olarak minibüse bindi. Sürücü Aydın T. güzergahında ilerlerken, arkasındaki koltuğa oturan şüpheli, askıda asılı olan ceketteki parayı alıp, sonraki durakta indi. Parasının yerinde olmadığını gören Aydın T., araç içi kamerayı izleyip, parayı yolcunun çaldığını tespit etti. Görüntüler üzerine şoför Aydın T. polise giderek şikayetçi oldu. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün arkasındaki koltuğa oturan şüphelinin ceketteki parayı aldığı görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-03-17 14:49:55
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