Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga kamerada



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de iki sürücü arasındaki park tartışması kavgaya döndü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden iki araç sürücüsü, arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler, herkesin gözü önünde kavgaya tutuştu. Tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı kavga çevredekiler ve esnafın araya girmesi ile son buldu. Kavga eden araç sürücüler daha sonra caddeden uzaklaştı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-03-17 15:03:27



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