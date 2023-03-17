Mersin'de 'dolu' etkili oldu

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de öğle saatlerinde başlayan dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sokakları da beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'sarı uyarı' verilen Mersin'in bazı bölgelerinde yağış etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, kent merkezinde ise önce yağmur ardından dolu yağışı yağdı. Doluya dışarıda yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttü. Dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışının ardından güneş kendisini gösterdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-03-17 18:14:10
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