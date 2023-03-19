Kuş, dolu yağarken iş yerine girdi



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de önceki gün aniden bastıran dolu sırasında bir kuş iş yerine girdi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen iş yeri sahibi Şakir Oldun (55), "Yaklaşık yarım saat içeride durdu. Yağış bitince geri çıktı" dedi.

Kentte 17 Mart'ta aniden etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine sığındı. Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde beyaz eşya satışı yapan mağaza da kapılarını doludan kaçanlara açtı. Dışardakilerin mağazaya girdiği sırada bir kuş da içeri girdi. İçeride yaklaşık yarım saat bekleyen kuş yağışın durmasıyla dışarı çıktı. İş yeri sahibi Şakir Oldun, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

'YÜRÜYEREK GİRDİ, UÇARAK ÇIKTI'

Yaşananları anlatan Şakir Oldun, "Öğle saatlerinde aniden dolu bastırdı. Doludan kaçan vatandaşlar korunmak kapının yanında durmaya başladı. Biz de kapılarımızı açarak içeri aldık. Bu sırada kapının önünde bir kuş duruyordu. Kapıyı açtık o da yürüyerek içeri girdi. Yaklaşık yarım saat içeride durdu. Yağış bitince geri çıktı. O an çok şaşırdık. Yürüyerek girdi, uçarak çıktı" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-03-19 12:17:27



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