Belediye personeli, yanan evde bulduğu parayı sahibine teslim etti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yangın sonrası büyük hasar görerek kullanılamaz halen gelen evde temizlik ve tahliye çalışması yapan Akdeniz Belediyesi personeli bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.
İlçeye bağlı Kiremithane Mahallesi 4421 Sokak üzerinde bulunan Zorluer Apartmanı´nın 3´üncü katında oturan Şaban Serpin'in evinde birkaç gün önce yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangında evin içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında yanan evde temizlik çalışması yapmak ve zarar gören eşyaları dışarı çıkarıp tahliye etmek için Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.
DÜKKAN KİRASI İÇİN BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞ
Yangında büyük hasar gören 3´üncü kattaki evin temizliği ve yanan eşyaların tahliyesini yapan Akdeniz Belediyesi personellerinden Sinan Karakoç, bu sırada bir miktar para buldu ve amirlerine haber verdi. Söndürme çalışmaları sırasında ıslanan ancak alevlerden zarar görmeyen para, sahibi Şaban Serpin´e teslim edildi. .
Şaban Serpin, bu parayı işlettiği dükkanın kirasını ödemek için bankadan kredi olarak çektiğini belirterek, belediye personeli Sinan Karakoç´a teşekkür etti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN
2023-03-20 11:00:31
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