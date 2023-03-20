Pakistan'ın yardım gemisi Mersin Limanı'nda

MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 kentte yıkımlara neden olan depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için bin ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ilk gemi, Mersin Limanı'na geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan, deniz yoluyla da ilk yardımını Türkiye'ye gönderdi. 28 Şubat'ta Karaçi'den yola çıkan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait 'PNS Nasr' isimli yardım gemisi, Mersin Limanı'na ulaştı. İçinde çadır, battaniye ve çeşitli destek malzemelerini taşıyan gemiyi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid karşıladı. Burada konuşan Büyükelçi Yousaf Junaid, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Junaid, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.
2 gün boyunca Mersin Limanı'nda kalacak olan gemiden indirilen malzemeler, depremden etkilenen illere gönderilecek.
Pakistan´ın ikinci yardım gemisinin de önümüzdeki günlerde Türkiye´ye ulaşmasının beklendiği ifade edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2023-03-20 13:57:44
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