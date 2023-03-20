'Yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile dolandırıcılığa 4 gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sosyal medyadan 'Yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında 4 şüphelinin sosyal medya üzerinden, 'Yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile ağına düşürdüğü 40 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, 4 cep telefonu, 1 flash bellek, 5 sim kart, 5 banka kartı, 1 kurusıkı tabanca ile 34 mermiye el koydu.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-03-20 16:07:47



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