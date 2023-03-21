Göksu'da çıkan yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edilemiyor

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda akşam saatlerinde çıkan ve devam eden yangına, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti´nde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, bataklık arazi nedeniyle müdahale edemediği öğrenildi. Sazlık bölgedeki yangın devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR
2023-03-20 23:52:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.