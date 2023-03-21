Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndü

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda, dün akşam saatlerinde çıkan ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, kendiliğinden söndü.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti´nde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği yangın, kendiliğinden söndü. Ekipler, yeniden yangın çıkma ihmali nedeniyle bölgede önlemlerini sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2023-03-21 09:48:17



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