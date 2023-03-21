Mersin'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin, suç örgütleri ile irtibata geçip, kente getirdikleri silahları satmayı amaçladıkları tespit edildi. Harekete geçen polis, operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 8 adrese baskın yapıldı. Belirlenen adreslerde 1 adet AK47 Kalaşnikof otomatik piyade tüfeği, 2 şarjör, 2 fişek, 61 tabanca, 54 tabanca şarjörü, 250 tabanca fişeği, 12 anahtarlık görünümlü suikast silahı, 10 otomatik av tüfeği, 20 av tüfeği şarjörü, 26 tabanca namlusu, 30 silah parçası ve 1 metal kelepçe ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-03-21 09:58:15



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