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Çalınan konteyner evin taşındığı kamyon çamura saplandı, 3 şüpheli yakalandı

DHA

Çalınan konteyner evin taşındığı kamyon çamura saplandı, 3 şüpheli yakalandı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir bahçede bulunan konteyner evi çalan 3 şüpheli, vinçli kamyon çamura saplanınca yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi'nde yaşandı. Ö.G.'nin bahçesinde bulunan konteyner ev gece saatlerinde çalındı. Konteyneri taşıyan vinçli kamyon tarla içerisinde giderken Yunusoğlu Mahallesi'nde çamura saplandı. Durumdan şüphelenen bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada konteyner evin çalıntı olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, konteyneri çaldıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-03-21 13:16:11

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