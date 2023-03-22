Mersin'de 1 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında jandarma ekipleri, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 kişiyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Mustafa ERCAN

2023-03-22 11:10:32



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